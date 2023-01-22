Выпускники средних школ в Польше будут сдавать экзамен по украинскому языку. Такие изменения в программу аттестации учащихся готовят в Министерстве образования и науки Польши.
Украинский язык могут ввести в список иностранных языков по выбору уже с 2026 года, сообщает yavp.pl .
Минобразования Польши обнародовало планы на будущее, по которым украинский язык включат в польскую матуру как иностранный язык по выбору. Речь идет о выпускных экзаменах в средних школах, которые являются и вступительными в высшие учебные заведения.
Сейчас абитуриенты на итоговой аттестации в обязательном порядке выбирают один из языков: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский и русский.
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Решение о включении украинского языка в экзамены в средней школе должны выдать во второй половине 2023 года. Согласно проекту, украинский язык по выбору введут на экзаменах в учебном году 2025/26. Это будет означать, что сдавать экзамен по украинскому языку как современному иностранному во время матуры смогут все ученики в Польше независимо от гражданства.
Такое нововведение в Министерстве образования Польши объясняют тем, что широкий наплыв граждан Украины в страну может повысить интерес поляков к Украине, украинскому языку и культуре.
С 2026 года экзамен по украинскому языку смогут сдавать украинские дети, которые сейчас массово учатся в обычных польских школах.
Сейчас в Польше экзамен на аттестат зрелости по украинскому языку сдают только ученики, для которых этот язык является родным. Они изучают ее в школах, которыми руководит украинское национальное меньшинство в Польше. По данным Центральной экзаменационной комиссии, в 2022 году было 59 таких абитуриентов в пяти вузах.
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