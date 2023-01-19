Как пишет Politeka.net, мобилизация в Украине продлена до 19 февраля 2023 года. Поэтому мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестку, по которой нужно прийти в военкомат. Но существует ряд причин, по которым можно не идти туда. Перечень уважительных причин, благодаря которым можно не идти в военкомат, опубликовал Кабмин Украины.

Если человек не имеет возможности самостоятельно двигаться по болезни.

Лицо вынуждено самостоятельно ухаживать за больными родственниками, с которыми проживает в одном доме. (Важно отметить, что такая причина служит увольнением только в том случае, если других людей, способных заботиться, нет).

Отбывание уголовного наказания или применение административного взыскания средств. Также лицо освобождается от явки в том случае, если на него возбуждено уголовное производство.

Отмечается, что нужно при этом проинформировать военкомат, предоставив соответствующие документы, что у вас есть одна из этих причин. Кроме этого отмечается, что в связи с сокращением списка, наличие "белого билета" теперь не является уважительной причиной. Вопрос мобилизации человека решается в зависимости от категории, которая указана в "белом билете". Сейчас только "полностью негоден" является причиной освобождения от службы военнообязаных.

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