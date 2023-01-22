Люксембург – маленькая и уютная страна в Западной Европе. Вторая в рейтинге самых богатых в мире. Здесь самая высокая минимальная зарплата среди стран ЕС.
Как сообщает ДОМ, сюда переехали и многие украинцы, спасаясь от войны.
Сейчас в Люксембурге проживает около пяти тысяч украинских беженцев. Большинство уже получили временную защиту, предоставляющую свободный доступ к рынку труда. Зарплаты в Люксембурге достаточно высоки и спрос в основном на высококвалифицированные кадры.
Впрочем, трудоустроиться могут только те, кто хорошо знает языки: немецкий или французский. Это два из трех официальных языков страны. Украинцев спасает английский, ведь большинство местных хорошо его знают. Со знанием английского легко устроиться в IT-сфере, на строительстве и в компанию, работающую с инвестициями и финансами.
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Достаточно сложно трудоустроиться украинским медикам, потому что нужны не только знание языка, но и подтверждение диплома. В то же время для учителей из Украины власти Люксембурга сделали исключение.
С поиском вакансий помогают волонтеры или местные диаспоры. Также украинская могут зарегистрироваться в местном центре занятости.
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