В украинских высших учебных заведениях начали издавать указы о контроле выполнения требований норм Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом стало известно благодаря одному из приказов киевского ВУЗа, передают "Украинские новости".

Приказ издан 26 декабря 2022 в связи со вступлением в силу с 16 июля 2022 отдельных норм языкового закона, в соответствии с которыми вводятся новые нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно его нарушения.

Руководителям факультетов, институтов и деканатов предписано ознакомить с рекомендациями языкового омбудсмана, которые касаются обязательного применения государственного языка.

Кроме того, они должны систематически осуществлять контроль за выполнением требований норм закона и в случае выявления нарушения немедленно принимать меры по его устранению.

Отдел кадров обязан осуществлять контроль наличия документа, удостоверяющего уровень владения государственным языком при приеме на работу. В рекомендациях языкового омбудсмана особое обращение внимания на введение штрафов за неиспользование украинского языка и указаны суммы штрафов.

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