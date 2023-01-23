В частности, на сайте президента Украины появилась петиция, в которой предлагают повысить зарплату энергетикам.
"Повысить заработную плату и сверхурочную надбавку к заработной плате работникам критической инфраструктуры (энергетикам) в нынешние нелегкие времена, когда они работают нон-стоп", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы петицию рассмотрел президент Украины, нужно собрать 25 000 голосов.
Ранее на сайте президента Украины появилась петиция относительно отмены всех коммунальных платежей в районах, где идут постоянные обстрелы и боевые действия.
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В частности, речь идет о Херсоне и Херсонской области.
Автор петиции предлагает отменить оплату коммуналки до момента окончания боевых действий.
"Сейчас большинство людей остались без дохода, без работы, люди пытаются выжить. Люди в оккупированной области не могут получать ВПЛ, поскольку не временно перемещены. Люди не могут оплачивать коммунальные платежи", - говорится в обращении к президенту.
Напомним, украинец потребовал у президента прекратить раздачу повесток на улицах, что известно.
Также Politeka сообщала, украинцы требуют отменить коммуналку в определенных областях: "Люди пытаются выжить".
Как Politeka писала, что украинцы выбрали политика 2022 года: какое место занял Валерий Залужный.