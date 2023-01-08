На сайте президента Украины появилась петиция относительно отмены всех коммунальных платежей в районах, где идут постоянные обстрелы и боевые действия.

В частности, речь идет о Херсоне и Херсонской области.

Автор петиции предлагает отменить оплату коммуналки до момента окончания боевых действий.



"Сейчас большинство людей остались без дохода, без работы, люди пытаются выжить. Люди в оккупированной области не могут получать ВПЛ, поскольку не временно перемещены. Люди не могут оплачивать коммунальные платежи", - говорится в обращении к президенту.



Петиция была опубликована 26 октября, по состоянию на 12:00 7 января она набрала 10 608 голосов из 25 000 необходимых для рассмотрения ее президентом нашей страны.

Ранее украинцы выступили с просьбой наградить званием Героя Украины экс-премьера Британии Бориса Джонсона, президента Польши Анджея Дуду и не только.

На сайте президента Украины появилась петиция, в которой автор просит присвоить звание Героев Украины президентам и высокопоставленным чиновникам стран, помогающим украинцам в борьбе со страной-агрессором.

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