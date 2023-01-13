Гражданин обратился с петицией к президенту и потребовал прекратить раздачу повесток прямо на улицах.

Украинец по имени Андрей Пархоменко оставил на сайте президента петицию с требованием прекратить раздачу повесток в военкомат на улицах и блокпостах.

"Запретить раздачу повесток на улицах и блокпостах. Уважаемый президент, остановите этот беспредел, который позволяет себе военкомат, вылавливая людей как преступников на улицах", - написал автор в петиции.

Отметим, что петиция была размещена на сайте президента 11 января и есть еще 89 дней, чтобы собрать 25 тысяч подписей.

Отметим, что в разных украинских городах люди публикуют в телеграмм-пабликах фото и видео того, как мужчин отлавливают, чтобы вручить повестки:

"В Одессе продолжается активная раздача повесток. На видео военнослужащий держит и тянет мужчину за руку, чтобы вручить ему "письмо счастья". Сам мужчина не очень этому рад и пытается как можно скорее уйти оттуда".

"Еще одно видео с попыткой вручить повестки жителям села на западной Украине. Дата съемки не указана".

"Несколько свежих фотографий из Харькова. Повестки, судя по сообщениям в соцсетях, вручают очень активно: в метро, супермаркетах и просто на улицах".

"Харьков и Одесса сегодня. Раздача повесток".

"В Чугуеве, Кропивницком и Днепре активно вручают повестки".

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