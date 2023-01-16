Дети из туристической группы, приехавшей в Карпаты из Кропивницкого, попали в больницу после пищевого отравления.

Так, 19 детей попали в больницу после пищевого отравления, сообщила Ивано-Франковская Госпотребслужба, не уточнив, чем именно отравились дети.

Инцидент произошел еще в пятницу, 13 января. В больницу в Надворной доставили 19 детей из туристической группы, которая отдыхала в частном доме в Ворохте.

По данным Госпотребслужбы, туристы из Кропивницкого приехали в Карпаты 12 января. Это была группа из 45 детей и 7 взрослых. Дети проживали и питались в частном доме «Скита». Уже на следующий день часть детей ощутила ухудшение здоровья.

Дети жаловались на общую слабость, тошноту, рвоту, боль в животе, повышение температуры тела до 37,5-38 градусов и понос до 4-6 раз в сутки.

14 детей были госпитализированы в Надворнянскую детскую больницу и 5 детей в инфекционный отдел Надвирнянской ЦРБ с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит, энтероколит».

Состояние больных у пяти человек было средней степени тяжести и в 14-легкой степени тяжести.

Уточняется, что все 19 детей выписаны из больницы.

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