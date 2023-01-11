Украинцев предупредили о "новой реальности" после длительного времени без отключений электроэнергии.

Как пишет Politeka.net, свет в домах будут выключать в светло-серых зонах графика. Об этом рассказал генидератор Yasno Сергей Коваленко.

«Объемы ограничений сейчас таковы, что свет, вероятнее всего, будут отключать в светло-серых зонах графика. Это сложно принять после длительного времени без отключений, но такова наша новая реальность сейчас», – предупредил Коваленко.

По его словам, генерация не увеличится, а потребление растет, так что дефицит становится больше.

Также Коваленко объяснил, почему на новогодние праздники свет был.

«Обычно между объемами для населения и бизнесами есть баланс. Но вот на новогодние праздники население не отключали именно потому, что отключили бизнес. И когда объемы потребления бизнеса и промышленности растут, они имеют такие же пропорциональные ограничения, что и население», – рассказал генидератор Yasno.

Он также спрогнозировал, что готовыми к любым ситуациям украинцам нужно до конца марта.

Ранее стало известно, что нацкомиссия проведет проверки из-за жалоб потребителей на неправомерные отключения света. Под проверку подпадут еще 7 облэнерго.

Напомним, украинцы перессорились из-за новых отключений света – на что жалуются.

Кроме того, Politeka.net писала, что энергетики запустят новую схему, облегчающую жизнь украинцев.

Ранее глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что атаки на украинскую энергосистему планировались российскими военными совместно с энергетиками.