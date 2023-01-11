Фамилии украинцев, которые были лишены гражданства перечислил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Politeka.net.
«Я принял решение о прекращении гражданства четырех человек: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича», - заявил Зеленский.
По словам президента, «если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими".
Пользователи соцсетей, комментируя данное решение высказывают мнение, что сделать это необходимо было уже давно.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Самая богатая певица Украины похвасталась подарком от Залужного: "Спасибо, господин Главнокомандующий!"
"У меня слезы выступили": Зибров рассказал, дружит ли сейчас с Повалий и Лихутой
"Черный бумер уже не тот": судью Х-Фактора Серегу увидели с автоматом в Беларуси
"В счетах не те кубы, что в показателях": в Нафтогазе ответили на серьезные претензии
«Давно пора», «Наконец то, и 100 лет не прошло», «Еще надо лишить этих животных свободы», «Враги и предатели Украины», «Наконец-то, давно пора!», «Лишать надо не гражданства, а головы», «Странно, что столько времени понадобилось на решение о четырёх предателях».
Напомним, СБУ наконце добралась до богатств известного экс-министра, который сейчас прячется в Крыму.
Также сообщалось, что марионеточным президентом оккупированной Украины россия планировала сделать Януковича.
Кроме того, Politeka.net писала, где сейчас живет беглец Янукович.