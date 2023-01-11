Решение было принято на основании материалов, которые были подготовлены СБУ и Государственной миграционной службой, и в соответствии с Конституцией Украины.

Фамилии украинцев, которые были лишены гражданства перечислил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Politeka.net.

«Я принял решение о прекращении гражданства четырех человек: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича», - заявил Зеленский.

По словам президента, «если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими".

Пользователи соцсетей, комментируя данное решение высказывают мнение, что сделать это необходимо было уже давно.

«Давно пора», «Наконец то, и 100 лет не прошло», «Еще надо лишить этих животных свободы», «Враги и предатели Украины», «Наконец-то, давно пора!», «Лишать надо не гражданства, а головы», «Странно, что столько времени понадобилось на решение о четырёх предателях».

Напомним, СБУ наконце добралась до богатств известного экс-министра, который сейчас прячется в Крыму.

Также сообщалось, что марионеточным президентом оккупированной Украины россия планировала сделать Януковича.

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