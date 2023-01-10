Все чаще украинские родители креативно подходят к вопросу, как назвать своего малыша и выбирают очень необычные имена.

Так, среди женских имен есть Мечта, Луна, Авиталь-Азалина, Мерьела, Сладислава, Квита, Ульпана, Мантикора, Николоз, Русалина, Юния, Джавелина, пишет Politeka.net со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

С фантазией украинцы подходят и к выбору имени для мальчиков.

Так, среди оригинальных вариантов: Искандер, Волислав, Марс, Велеслав, Ахиллес, Сармат, Свитозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркис, Стилиан, Хьюго, Никодим, Нектарий.

Но, констатируют в Министерстве, все же большинство предпочитает традиционность в выборе имени.

Так, за II полугодие 2022 года самыми популярными женскими именами, которыми украинцы называли своих малышей, стали Анна, Анастасия, Вероника, София, Александра, Мария, Виктория, Милана, Соломия, Варвара, Ева.

А вот самыми распространенными мужскими именами стали Артем, Дмитрий, Иван, Максим, Михаил, Даниил, Владислав, Александр, Андрей.

Добавим, в Украине за 11 месяцев прошлого года родилось 195 тысяч детей, что почти на треть меньше, чем в 2021 году.

Но это может быть связано, в том числе, с тем, что часть детей была рождена за границей и их появление еще не было засвидетельствовано в украинских госучреждениях.

В то же время наблюдался «свадебный бум».

Лидерами по количеству вновь созданных семей были прифронтовые области. Всего за 11 месяцев 2022 было заключено почти 210 тысяч браков.

Напомним, украинцы перессорили новые отключения света.

Также сообщалось, что в "Нафтогазе" ответили на серьезные претензии.

Кроме того, Politeka.net писала, что энергетики запустят новую схему, которая облегчит жизнь украинцев.