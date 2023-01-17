Родители учеников школы в посёлке Демьяново Кировской области (РФ) пожаловались, что дети вынуждены учиться в сгнившей школе без отопления, передает "Астра".
«Внутренняя система отопления от старости сгнила. Температура при наступлении холодов составляет от 2 до 10 градусов.
И это продолжается уже десятилетия. Дети и учителя в нашей школе просто замерзают. Ученикам приходится обучаться в верхней одежде», — заявили они в видеообращении к местным властям.
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Ранее жительница Белгородской области записала гневное видеообращение к российской власти.
Женщины жалуется, что власти региона бездействуют. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
По словам автора видео, Светланы Криковцовой, жители Шебекинского и Валуйского районов “отдуваются за всю страну”.
Жители области бросают свое жилье и уезжает в другие регионы снимать квартиры — по цене выше месячной зарплаты.
При этом жители приграничных районов за все время войны не получили никаких выплат.
«Мы не Луганск, мы не Донбасс, мы – Россия! Почему нас бросили?» – возмущается Светлана.
Также женщина добавила, что местные боятся жить в Белгородской области.
Напомним, в Украине будут искать военнообязанных в шести государственных реестрах: что нужно знать.
Кроме того, сообщалось, что у скандального митрополита Павла еще пять лет назад был найден "темник" из рф: фото.
Также напомним, что украинка получила пожизненный срок: в чем она оказалась виновна по решению суда.