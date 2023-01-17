В России школьники мерзнут из-за того, что внутренняя система отопления от старости сгнила.

Родители учеников школы в посёлке Демьяново Кировской области (РФ) пожаловались, что дети вынуждены учиться в сгнившей школе без отопления, передает "Астра".

«Внутренняя система отопления от старости сгнила. Температура при наступлении холодов составляет от 2 до 10 градусов.

И это продолжается уже десятилетия. Дети и учителя в нашей школе просто замерзают. Ученикам приходится обучаться в верхней одежде», — заявили они в видеообращении к местным властям.

Ранее жительница Белгородской области записала гневное видеообращение к российской власти.

Женщины жалуется, что власти региона бездействуют. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По словам автора видео, Светланы Криковцовой, жители Шебекинского и Валуйского районов “отдуваются за всю страну”.

Жители области бросают свое жилье и уезжает в другие регионы снимать квартиры — по цене выше месячной зарплаты.

При этом жители приграничных районов за все время войны не получили никаких выплат.

«Мы не Луганск, мы не Донбасс, мы – Россия! Почему нас бросили?» – возмущается Светлана.

Также женщина добавила, что местные боятся жить в Белгородской области.

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