В Украине сверят данные граждан из шести государственных реестров - в случае расхождения данных их актуализируют.

Такое постановление №1493, предусматривающее сверку личных данных граждан по шести государственным реестрам, было принято Кабмином 30 декабря 2022 года, передает "today" со ссылкой на sud.ua.

Государство будет иметь исчерпывающие и свежие данные о местонахождении, трудоустройстве, выполнении налоговых обязательств, семейном положении и причастности к социальным выплатам каждого из граждан.

Как отмечают в правительстве, такая верификация по разным государственным реестрам должна служить нескольким целям:

проверке оснований для назначения разных социальных выплат,

проверке уплаты налогов;

проверке имущественного положения граждан;

исполнению закона о мобилизации гражданами призывного возраста.

Для того чтобы получить самые свежие и полные данные по каждому гражданину, сверку будут проводить автоматически.

Их будут сверяться данные из следующих реестров:

Единого государственного демографического реестра;

Государственный реестр физических лиц - налогоплательщиков;

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах;

Ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы.



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