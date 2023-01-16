Такое постановление №1493, предусматривающее сверку личных данных граждан по шести государственным реестрам, было принято Кабмином 30 декабря 2022 года, передает "today" со ссылкой на sud.ua.
Государство будет иметь исчерпывающие и свежие данные о местонахождении, трудоустройстве, выполнении налоговых обязательств, семейном положении и причастности к социальным выплатам каждого из граждан.
Как отмечают в правительстве, такая верификация по разным государственным реестрам должна служить нескольким целям:
проверке оснований для назначения разных социальных выплат,
проверке уплаты налогов;
проверке имущественного положения граждан;
исполнению закона о мобилизации гражданами призывного возраста.
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Для того чтобы получить самые свежие и полные данные по каждому гражданину, сверку будут проводить автоматически.
Их будут сверяться данные из следующих реестров:
Единого государственного демографического реестра;
Государственный реестр физических лиц - налогоплательщиков;
Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;
реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах;
Ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы.
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Кроме того, Politeka.net писала о важных изменениях с 1 января.