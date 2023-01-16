Такое постановление №1493, предусматривающее сверку личных данных граждан по шести государственным реестрам, было принято Кабмином 30 декабря 2022 года, передает "today" со ссылкой на sud.ua.

Государство будет иметь исчерпывающие и свежие данные о местонахождении, трудоустройстве, выполнении налоговых обязательств, семейном положении и причастности к социальным выплатам каждого из граждан.

военкомат, повестки, мобилизация, Украина

Как отмечают в правительстве, такая верификация по разным государственным реестрам должна служить нескольким целям:

проверке оснований для назначения разных социальных выплат,
проверке уплаты налогов;
проверке имущественного положения граждан;
исполнению закона о мобилизации гражданами призывного возраста.

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Для того чтобы получить самые свежие и полные данные по каждому гражданину, сверку будут проводить автоматически.

Их будут сверяться данные из следующих реестров:

Единого государственного демографического реестра;
Государственный реестр физических лиц - налогоплательщиков;
Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;
реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах;
Ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы.

Напомним, Пенсионный фонд теперь производит все страховые выплаты: как изменятся суммы.

Ранее сообщалось, что с 1 января заработал важный закон по ежемесячным выплатам – кто из украинцев теперь имеет право на 20 тысяч гривен.

Кроме того, Politeka.net писала о важных изменениях с 1 января.