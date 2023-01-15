В Египте суд приговорил 29-летнюю украинку Людмилу Балакину к пожизненному заключению и штрафу за попытку ввоза наркотиков.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что Каирский уголовный суд вынес приговор в отношении украинской гражданки в виде пожизненного заключения и штрафа в размере 100 тысяч египетских фунтов (свыше 3,6 тысяч долларов) за попытку незаконного ввоза в страну около четырех килограммов кокаина.

Женщина, проживающая в Нидерландах, была задержана во время проверки в аэропорту Каира. В ходе следствия она призналась, что получила наркотики от египтянина, проживающего за границей и заплатившего ей 2500 долларов за въезд в страну вместе с наркотиками. Следствию так и не удалось найти покупателя.

Издание напомнило, что в 2019 году Египет ужесточил наказание для контрабандистов наркотиков, включив в него смертную казнь.

В прошлом году восемь иностранцев были приговорены к смертной казни за контрабанду более двух тонн героина через Красное море.

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