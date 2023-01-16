Такое мнение в интервью порталу Metaratings выразил экс-тренер киевского "Динамо" и сборной России Борис Игнатьев.

82-летний специалист вспомнил времена своей работы в Киеве, отметив, что РФ необходимо серьезно менять тренировочный процесс.

По словам Игнатьева, украинские футболисты по уровню подготовки и мастерства превосходят игроков из РФ.

"Я работал в украинском футболе и могу сказать, что их футболисты квалифицированнее наших. По крайней мере были, когда я с Семиным работал в "Динамо" Киев и видели, что там игроки были выше по уровню подготовки, чем наши футболисты.

Все из-за тренировочного процесса и все проблемы, которые идут сейчас в нашем футболе, они из-за тренировок. Нужно подробнее вникать в количество тренировочного времени, ставит задачи, понимать зачем мы тренируемся. Этот вопрос нам поможет сдвинуть наш футбол, именно в то время, когда международных игр нет и надо смотреть на своих футболистов", – сказал Игнатьев.

Напомним, ранее сообщалось о магнитных бурях в середине января - названы опасные дни.

Кроме того, сообщалось, что украинцев предупредили о "тяжелых днях" после очередного удара по энергетике.

Также Politeka.net писала, что энергетиков обворовали во время аварийных работ в центре Киева – вор попал на камеру видеонаблюдения.