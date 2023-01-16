Работники солнечных лабораторий ежедневно наблюдают за нашей звездой. В дни повышенной солнечной активности на Земле могут возникать магнитные бури. Большинство бурь имеют слабую мощность, хотя метеозависимые люди могут замечать даже самые слабые колебания. Об этом пишет Униан.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будет магнитная буря в январе 2023

Как сообщает погодный сайт Gismeteo, двухдневная магнитная буря ожидается в четверг и пятницу 19 и 20 января. Она будет слабой по мощности. Затем ещё одна буря прогнозируется в конце месяца – 26 и 27 января.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Сильнее всего магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин, а также обладателей хронических заболеваний. Проявления магнитной бури у каждого человека различаются.

Чаще всего возникают такие симптомы:

головная боль;

пониженное или повышенное давление;

головокружение;

тошнота;

боль в сердце;

сильная слабость;

боль в глазах;

бессонница;

обострение хронических заболеваний.

Существуют несложные правила, соблюдение которых значительно улучшит самочувствие в дни магнитных бурь:

ешьте меньше фастфуда, жирной и жареной еды, острой пищи, копченостей;

пейте больше воды и травяного чая;

откажитесь от сигарет, кофе, алкоголя и энергетиков;

проводите больше времени на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату;

ложитесь спать в одно и то же время, а также спите не меньше 7 часов в сутки;

постарайтесь меньше нервничать, исключите из жизни источники стресса.

Напомним, Энергетиков обворовали во время аварийных работ в центре Киева: вор попал в камеру видеонаблюдения.

Как сообщала Politeka, "Это отвратительно": мошенники взялись за девушку, чудом выжившую в Днепре.

Также Politeka писала, что Адвокат выставил автомобили для ВСУ на продажу в сети: в прокуратуре рассказали о мошеннике.