В Печерском районе Киева задержан мужчина за кражу из автомобиля энергетиков.

Об этом сообщили в столичной полиции.

Автомобиль обворовали в центре Киева в то время, когда энергетики выполняли аварийные работы. Из салона автомобиля украли служебный планшет одного из работников энергетической компании.

Инцидент произошел на бульваре Михновского (до переименования — Дружбы народов). На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и оперативники Главного и районного управления полиции. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, отследили маршрут движения вора и задержали его в течение суток.

Вором оказался уроженец Полтавской области 1979 года рождения. В отношении мужчины начато уголовное производство. По факту кражи задержанному сообщили о подозрении. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

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