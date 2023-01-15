В суд передали обвинительный акт в отношении адвоката, продававшего гуманитарную помощь, назначенную Вооруженным Силам Украины.

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура.

Злоумышленник обвиняется в незаконном сбыте гуманитарной помощи с целью получения прибыли.

По данным следствия, мужчина наладил механизм сбыта легковых автомобилей, ввозимых на территорию Украины как гуммопомощь. Под предлогом организации передачи указанных транспортных средств армии гражданин продавал их через интернет-ресурс «Auto.ria.com».

Адвоката разоблачили при продаже 4 автомобилей. Их общая стоимость составляла 14 тысяч долларов. Задержан злоумышленник во время получения средств за последние два автомобиля на сумму 7300 долларов. Изъятый ​​транспорт передали ВСУ.

Ранее, правоохранители разобрачили преступную схему на Волыни. Там злоумышленники ввозили автомобили под видом гуманитарной помощи для ВСУ на льготных условиях, а потом попытались продать машины по средним рыночным ценам.

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