Конфликт связан с русским языком у учеников-переселенцев и нежеланием переходить на украинский во время обучения. Закалюк опроверг обвинения в том, что учительницу уволили из-за требования к ученику разговаривать на украинском.
Украинская писательница и общественная активистка Лариса Ницой обвинила львовских педагогов в том, что учительницу украинского языка якобы уволили с предписанием-запретом занимать должности в будущем за то, что она сделала замечание ребенку-переселенцу говорить в школе.
«Мать-переселенка пожаловалась, что ее «рібьонка прітєсняют». Отдел образования прислал комиссию из 12 защитных кофф – и, вуаля (!), завуч уволена! Львовские учителя позорно умолчали», – написала Лариса Ницой на своей странице в Facebook.
Глава управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк прокомментировал инцидент. Он отметил, что учительницу украинского языка не уволили, а история, описанная в соцсетях, связана с другими аспектами.
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«На уроке украинского языка учительница попросила ученика сдавать контрольную работу, который затягивал его сдачу. Учительница просила сдавать побыстрее. И не сдержала своих эмоций, стала ему говорить, что "вы виновны, что началась война", и что "вы сюда понаехали" и что "война началась из-за вас"», - объяснил Андрей Закалюк.
После этого была созвана комиссия для разбирательств в ситуации. Все ученики класса подтвердили, что учительница действительно так выразилась. После этого комиссия отстранила учительницу от преподавания в этом классе, но ее не уволили с работы.
Также сообщается, что ученик, из-за которого возник скандал, не разговаривал на русском языке и его мама тоже говорит на украинском.
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