Киев больше не является лидером по стоимости аренды жилья.

Об этом стало известно из данных, обнародованных Государственной службой статистики Украины по итогам 2022 года.

Так, теперь самая дорогая аренда жилья во Львовской области, именно в этот регион вынужденно переехали многие украинцы. Аренда здесь подорожала более чем в два раза — до 10,97 тыс. грн.

Далее в рейтинге Закарпатская область, где за однокомнатную квартиру граждане отдавали тоже фактически вдвое больше, чем 2021 году — 8,7 тыс. грн.

На третьем месте Киев. Столичная недвижимость за год подешевела на 10,3%. Стоимость аренды опустилась до 7,64 тыс. грн.

Снизились цены на аренду жилья в таких регионах:

Харьковской — на 30,9%, до 3,4 тыс.грн;

Одесской — на 9,5%, до 4,6 тыс. грн;

Запорожской — на 2,2%, до 2,93 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что цены в оккупированной Херсонской области оставляют желать лучшего.

Сообщается, что теперь на захваченной территории самая дешевая буханка хлеба обходится в 30 гривен, колбаса в 500, а сливочное масло около 700 гривен за килограмм.

Высокие цены это не самая большая проблема местных жителей. В некоторых районах вообще невозможно купить продукты, так как там совершенно не работают магазины и нет товаров. Также у них нет доступа к лекарствам и первой медицинской помощи.

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