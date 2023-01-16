Об этом стало известно из данных, обнародованных Государственной службой статистики Украины по итогам 2022 года.
Так, теперь самая дорогая аренда жилья во Львовской области, именно в этот регион вынужденно переехали многие украинцы. Аренда здесь подорожала более чем в два раза — до 10,97 тыс. грн.
Далее в рейтинге Закарпатская область, где за однокомнатную квартиру граждане отдавали тоже фактически вдвое больше, чем 2021 году — 8,7 тыс. грн.
На третьем месте Киев. Столичная недвижимость за год подешевела на 10,3%. Стоимость аренды опустилась до 7,64 тыс. грн.
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Снизились цены на аренду жилья в таких регионах:
Харьковской — на 30,9%, до 3,4 тыс.грн;
Одесской — на 9,5%, до 4,6 тыс. грн;
Запорожской — на 2,2%, до 2,93 тыс. грн.
Ранее сообщалось, что цены в оккупированной Херсонской области оставляют желать лучшего.
Сообщается, что теперь на захваченной территории самая дешевая буханка хлеба обходится в 30 гривен, колбаса в 500, а сливочное масло около 700 гривен за килограмм.
Высокие цены это не самая большая проблема местных жителей. В некоторых районах вообще невозможно купить продукты, так как там совершенно не работают магазины и нет товаров. Также у них нет доступа к лекарствам и первой медицинской помощи.
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