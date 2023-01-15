В одном из поселков поселке с апреля 2022 года отсутствует газоснабжение из-за поврежденного российскими войсками магистрального газопровода, передает "Суспільне".
Жителям села Шевченково Николаевской области пришли платежки за транспортировку газа, но с апреля 2022 года отсутствует газоснабжение из-за поврежденногомагистрального газопровода.
Как рассказал председатель Шевченковского общества Олег Пилипенко платежки послали и в сельский совет. В ответ на поставщика газа написали обращение.
"В письмах указываем, что фактически эта услуга не предоставлялась, то есть газификация населенного пункта была прекращена в результате обстрелов Российской Федерацией наших территорий, и фактически с апреля наши коммунальные заведения не получали газ ни в коем виде", — рассказал глава общины.
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Пелипенко говорит, что люди не имели связи и возможности уехать в город для того, чтобы связаться с поставщиком и сообщить о повреждениях газопровода.
Платить за не предоставляемую услугу он не видит смысла, потому что неизвестно, когда газ поступит в дома жителей поселка.
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