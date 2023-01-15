На Николаевщине пришли платежки за транспортировку газа, которым местные жители не пользовались.

В одном из поселков поселке с апреля 2022 года отсутствует газоснабжение из-за поврежденного российскими войсками магистрального газопровода, передает "Суспільне".

Жителям села Шевченково Николаевской области пришли платежки за транспортировку газа, но с апреля 2022 года отсутствует газоснабжение из-за поврежденногомагистрального газопровода.

Как рассказал председатель Шевченковского общества Олег Пилипенко платежки послали и в сельский совет. В ответ на поставщика газа написали обращение.

"В письмах указываем, что фактически эта услуга не предоставлялась, то есть газификация населенного пункта была прекращена в результате обстрелов Российской Федерацией наших территорий, и фактически с апреля наши коммунальные заведения не получали газ ни в коем виде", — рассказал глава общины.

Пелипенко говорит, что люди не имели связи и возможности уехать в город для того, чтобы связаться с поставщиком и сообщить о повреждениях газопровода.

Платить за не предоставляемую услугу он не видит смысла, потому что неизвестно, когда газ поступит в дома жителей поселка.

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