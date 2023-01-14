Выросли цены практически на 80%, что очень сказалось на качестве жизни украинцев, сообщает "Суспiльне".

Сообщается, что теперь на захваченной территории самая дешевая буханка хлеба обходится в 30 гривен, колбаса в 500, а сливочное масло около 700 гривен за килограмм.

Высокие цены это не самая большая проблема местных жителей. В некоторых районах вообще невозможно купить продукты, так как там совершенно не работают магазины и нет товаров. Также у них нет доступа к лекарствам и первой медицинской помощи.

"В Голой Пристани и Олешках осталось мало магазинов. Аптеки практически не работают. По селам нет скорой помощи и крайне тяжелая финансовая ситуация. Найти работу практически невозможно. Подавляющее большинство жителей вынуждены, но подчеркну - вынуждены идти за социальной помощью от оккупантов, потому что просто могут умереть от голода", - рассказал Александр Мошнягул - директор Причерноморского центра политических и социальных исследований.

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