Приметив квартиру без хозяев, воры оставляют метки, чтобы потом прийти ее обокрасть.
На что следует обращать внимание жителям многоэтажек, написал в Facebook киевлянин Руслан Олегович.
Опытные домушники, прежде чем идти "чистить" квартиру, оставляют незаметные отметки, чтобы убедиться, что хозяев нет дома.
"Старые метки, благодаря нам с вами, уже все знают. Это рекламка, спички, пластилин, рисунки мелом и т.д., но все это добродетельные соседи убирают из пустых квартир", - пишет Руслан Олегович.
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Однако теперь воры придумали новый индикатор человеческого присутствия в квартире. Замок на входной двери затягивают тонкой пищевой пленкой, а на следующий день проверяют, открывал ли кто-то квартиру ключом.
Метки, по словам Руслана Олеговича, уже были замечены в домах Шевченковского района столицы.
"Почему не скотч? Потому что его сразу заметят во время открывания замка и будет огласка, а этот способ трудно заметить невооруженным глазом, так что теперь вы знаете!" – предупреждает автор публикации.
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