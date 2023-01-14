В украинских городах сейчас стоит немало запертых квартир без хозяев, спасаясь от войны владельцы обосновались в других регионах или даже странах.

Приметив квартиру без хозяев, воры оставляют метки, чтобы потом прийти ее обокрасть.

На что следует обращать внимание жителям многоэтажек, написал в Facebook киевлянин Руслан Олегович.

Опытные домушники, прежде чем идти "чистить" квартиру, оставляют незаметные отметки, чтобы убедиться, что хозяев нет дома.

"Старые метки, благодаря нам с вами, уже все знают. Это рекламка, спички, пластилин, рисунки мелом и т.д., но все это добродетельные соседи убирают из пустых квартир", - пишет Руслан Олегович.

Однако теперь воры придумали новый индикатор человеческого присутствия в квартире. Замок на входной двери затягивают тонкой пищевой пленкой, а на следующий день проверяют, открывал ли кто-то квартиру ключом.

Метки, по словам Руслана Олеговича, уже были замечены в домах Шевченковского района столицы.

"Почему не скотч? Потому что его сразу заметят во время открывания замка и будет огласка, а этот способ трудно заметить невооруженным глазом, так что теперь вы знаете!" – предупреждает автор публикации.

Напомним, переполох в центре Киева: проверяют документы и останавливают авто, что происходит.

Кроме того, сообщалось, что ситуация со светом резко ухудшилась.

Также Politeka.net писала, что украинцы перессорились из-за новых отключений электроэнергии – на что жалуются.