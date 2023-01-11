Граждан просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на действия и требования правоохранителей.

Кроме того, необходимо иметь с собой документы, удостоверяющие личность. Об этом, как пишет Politeka.net, предупредили в СБУ.

В правительственном квартале Киева и на прилегающих территориях проходят меры безопасности.

Как отмечается, их цель – проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

«Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии рф, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом», – пояснили в СБУ.

В настоящее время силовики для выявления запрещенных к обращению предметов проводят осмотр территории и отдельных помещений (жилье, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания).

Кроме того, осуществляется проверка находящихся на территории правительственного квартала граждан, при этом будут усилены режимные мероприятия в Печерском районе.

Жителей столицы также предупредили, что возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан, осмотр автомобилей.

Напомним, скандальных украинцев лишили гражданства – список фамилий.

Кроме того, сообщалось, что ситуация со светом резко ухудшилась.

Также Politeka.net писала, что украинцы перессорились из-за новых отключений электроэнергии – на что жалуются.