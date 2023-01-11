Кроме того, необходимо иметь с собой документы, удостоверяющие личность. Об этом, как пишет Politeka.net, предупредили в СБУ.
В правительственном квартале Киева и на прилегающих территориях проходят меры безопасности.
Как отмечается, их цель – проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.
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«Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии рф, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом», – пояснили в СБУ.
В настоящее время силовики для выявления запрещенных к обращению предметов проводят осмотр территории и отдельных помещений (жилье, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания).
Кроме того, осуществляется проверка находящихся на территории правительственного квартала граждан, при этом будут усилены режимные мероприятия в Печерском районе.
Жителей столицы также предупредили, что возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан, осмотр автомобилей.
Напомним, скандальных украинцев лишили гражданства – список фамилий.
Кроме того, сообщалось, что ситуация со светом резко ухудшилась.
Также Politeka.net писала, что украинцы перессорились из-за новых отключений электроэнергии – на что жалуются.