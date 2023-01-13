Полицейских из Донбасса привлекли к ответственности за игнорирование языкового закона.

Об этом говорится в отчете главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, сообщает языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Яыковой омбудсмен рассказал, что на электронную почту поступил запрос от гражданина из города Дружковка Донецкой области о нарушении законодательства.

12 июля мужчине было отказано в получении гуманитарной помощи на ребенка с инвалидностью. Гражданин в ответ на это вызвал патрульных.

Один из полицейских, прибывших на место происшествия, грубо обращался с мужчиной, говорил с ним по-русски и требовал отдать телефон, которым тот проводил видеофиксацию происходящего.

Группа других правоохранителей также общалась на русском, даже начали оправдывать своих коллег и доказывать, что говорят на языке обращения.

Кремень обратился в Управление Нацполиции в Донецкой области и предоставил видеодоказательство. Но в ответе говорилось, что никакого правонарушения не нашли.

Тогда языковой омбудсмен обратился к председателю Нацполиции и повторно отправил видео. Он признал патрульных виновными в нарушении закона.

"Языковой закон в условиях войны – ключевой. Поэтому степень его соблюдения должна быть максимально высокой. В языковом вопросе сегодня не может быть никаких дискуссий: украинский – маркер "свой-чужой". Все остальное – игра на руку врагу, который системно использует язык как один из инструментов войны", – подчеркнул Кремень.

Напомним, скандальных украинцев лишили гражданства – список фамилий.

Кроме того, сообщалось, что ситуация со светом резко ухудшилась.

Также Politeka.net писала, что украинцы перессорились из-за новых отключений электроэнергии – на что жалуются.