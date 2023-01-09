После того, как на Иванну Плантовскую обрушился шквал критики в соцсетях, она закрыла свои аккуанты в соцсетях.

Пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины отдыхала и хвасталась роскошной жизнью.

В частности, Иванна показывала красивые фотографии из Парижа на фоне Эйфелевой башни, а также кадры из различных дорогих курортов.

"Противно смотреть что они показывают по телевизору в военной форме, а в быту ведут себя как из бо**еля. И сразу становится обедно за нашу арми", "в окопы ее, там где сейчас ребята-пограничники. Тогда не захотелось бы ей в Париж. Достаточно было бы ей теплой кровати", "Это ужас, а почему не уехала на передовую, чтобы помогать. Зачем? Лучше поехала в Париж и отлично гулять. Нет совести у таких", " Мажорка", "Простые люди последнее отдают, дети поют пекут хлеб, изготавливают разные сувениры и доначат на ВСУ, а эта на**лочь крадет и жирует! А судьи с миллионным состоянием просят помощи, но она выше и не подходит! Нет у людей, ни совести, ни человеческой гордости" - возмущаются украинцы в комментариях к новостям.

Напомним, одесская пограничница попала в скандал из-за Нового года в Париже, кадры: "Народ возмутился".

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