Плантовская оскандалилась фотографиями отдыха и роскошной жизни во время войны, ее руководителем является Сергей Мул, у которого репутация, как сообщают СМИ, также далеко не идеальная.
В 2021 году сообщалось, что спецслужбы проводили обыски по его месту жительства и на рабочем месте, подозревая в сокрытии в декларации дома стоимостью 600 тыс. долларов.
Об этом напомнил в Facebook Юрий Богданов, советник главы Днепропетровской областной государственной администрации.
Богданов написал, 49-летний начальник Южного регионального управления ГПСУ, генерал-майор Мул является "более интересным персонажем", чем Плантовская.
Мул работает в погранслужбе 29 лет. С 1994 года. Родом он из Хмельницкой области. Украинец шесть лет возглавлял Киевское направление, затем руководил Южным.
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В ноябре 2021 года "Обозреватель" сообщал, что у Мула провели обыски сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований из-за неуказанной в декларации недвижимость под Киевом и в Одессе.
"А еще у него 2021 год нашли незадекларированные 16 миллионов долларов, недвижимость в Италии и Испании. И против него уголовное дело за «незаконное обогащение». А еще это все й***ный ад и очередное свидетельство, что нет худшего в стране, чем «опытные и проверенные кадры». 30 лет человек на службе. А спалился и стал знаменитым из-за ид**тки", - написал Юрий Богданов.
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