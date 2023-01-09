В СМИ раскрыли детали о начальнике пресс-офицера Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Иванны Плантовской, которая попала в скандал после фото из Парижа.

Плантовская оскандалилась фотографиями отдыха и роскошной жизни во время войны, ее руководителем является Сергей Мул, у которого репутация, как сообщают СМИ, также далеко не идеальная.

В 2021 году сообщалось, что спецслужбы проводили обыски по его месту жительства и на рабочем месте, подозревая в сокрытии в декларации дома стоимостью 600 тыс. долларов.

Об этом напомнил в Facebook Юрий Богданов, советник главы Днепропетровской областной государственной администрации.

Богданов написал, 49-летний начальник Южного регионального управления ГПСУ, генерал-майор Мул является "более интересным персонажем", чем Плантовская.

Мул работает в погранслужбе 29 лет. С 1994 года. Родом он из Хмельницкой области. Украинец шесть лет возглавлял Киевское направление, затем руководил Южным.

В ноябре 2021 года "Обозреватель" сообщал, что у Мула провели обыски сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований из-за неуказанной в декларации недвижимость под Киевом и в Одессе.

"А еще у него 2021 год нашли незадекларированные 16 миллионов долларов, недвижимость в Италии и Испании. И против него уголовное дело за «незаконное обогащение». А еще это все й***ный ад и очередное свидетельство, что нет худшего в стране, чем «опытные и проверенные кадры». 30 лет человек на службе. А спалился и стал знаменитым из-за ид**тки", - написал Юрий Богданов.

Напомним, одесская пограничница попала в скандал из-за Нового года в Париже, кадры: "Народ возмутился".

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