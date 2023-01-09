Как сообщает Politeka.net со ссылкой на СБУ, речь идет о бывшем министре образования и науки времен Януковича Дмитрии Табачнике, который подозревается в государственной измене.
Для того, чтобы «спрятать» свое состояние от возможной конфискации в пользу государства, экс-министр заранее «переписал» его на своих родственников.
Однако «схема» была разоблачена и СБУ получила разрешение на арест активов экс-регионала.
Среди них – ½ квартиры в исторической части Киева площадью 126 кв. м, жилой дом площадью более 600 кв. м, 5 земельных участков в элитном коттеджном городке вблизи столицы общей площадью около 1 га, банковский счет на 147 тыс. дол.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Жили родители с тремя детьми: появились кадры с места огненной трагедии
Глава РПЦ Гундяев взбесился после службы ПЦУ в Киево-Печерской лавре: "Не так долго ждать..."
Внезапно ушел из жизни Заслуженный артист Украины: его роли навсегда останутся в памяти зрителей
Угроза реальна: Епифаний объяснил, почему нельзя запретить УПЦ МП довольно быстро
В ноябре прошлого года по материалам СБУ Табачнику было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Следствие выяснило, что Табачник активно участвовал в организации псевдореферендумов в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей.
Он лично консультировал местных гауляйтеров и готовил проект докладной записки на заместителя председателя правительства России по обеспечению вооруженной охраны «избирательных участков».
В настоящее время он скрывается во временно оккупированном Крыму.
Напомним, россияне планировали сделать марионеточным президентом оккупированной Украины беглеца Януковича.
Также сообщалось, где сейчас живет беглец Янукович.
Кроме того, Politeka.net писала, что в ОП резко ответили на новое заявление Януковича.