Арестовано имущество бывшего министра Украины более чем на 2 млн долларов, это прежде всего недвижимость, земельные участки и деньги в иностранной валюте.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на СБУ, речь идет о бывшем министре образования и науки времен Януковича Дмитрии Табачнике, который подозревается в государственной измене.

Для того, чтобы «спрятать» свое состояние от возможной конфискации в пользу государства, экс-министр заранее «переписал» его на своих родственников.

Однако «схема» была разоблачена и СБУ получила разрешение на арест активов экс-регионала.

Среди них – ½ квартиры в исторической части Киева площадью 126 кв. м, жилой дом площадью более 600 кв. м, 5 земельных участков в элитном коттеджном городке вблизи столицы общей площадью около 1 га, банковский счет на 147 тыс. дол.

В ноябре прошлого года по материалам СБУ Табачнику было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Следствие выяснило, что Табачник активно участвовал в организации псевдореферендумов в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей.

Он лично консультировал местных гауляйтеров и готовил проект докладной записки на заместителя председателя правительства России по обеспечению вооруженной охраны «избирательных участков».

В настоящее время он скрывается во временно оккупированном Крыму.

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