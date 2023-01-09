Спикер Госпогранслужбы попал в грандиозный скандал во время новогоднего отдыха в Париже.

После того, как на пресс-офицера обратили внимание, она закрыла профиль в Facebook и tiktok, но остались скриншоты.

Девушка отдыхала и хвасталась роскошной жизнью. В частности, Иванна показывала красивые фотографии из Парижа на фоне Эйфелевой башни, а также кадры из различных дорогих курортов.

"Народ возмутился, потому что в Украине идет широкомасштабная война", — написал журналист и блоггер Константин Андриюк в Facebook.

Ранее сообщалось, что муж сговорился с представителями Закарпатской таможни и незаконно ввез технику известной марки.

Следствие установило, что группа людей разработала план, как обогатиться на "незаконной" технике. Организатор схемы привлек к реализации своего плана подельников на территории соседней страны.