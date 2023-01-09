После того, как на пресс-офицера обратили внимание, она закрыла профиль в Facebook и tiktok, но остались скриншоты.
Девушка отдыхала и хвасталась роскошной жизнью. В частности, Иванна показывала красивые фотографии из Парижа на фоне Эйфелевой башни, а также кадры из различных дорогих курортов.
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"Народ возмутился, потому что в Украине идет широкомасштабная война", — написал журналист и блоггер Константин Андриюк в Facebook.
Ранее сообщалось, что муж сговорился с представителями Закарпатской таможни и незаконно ввез технику известной марки.
Именно они предоставили документы, необходимые, чтобы ввезти на территорию Украины товары из другого государства. В частности, речь идет о транспортных накладных, счетах, документах таможенной гарантии.
В Украине мужчина сговорился с представителями Закарпатской таможни. Благодаря этому, пересекая границу, он выбрал полосу "зеленый коридор". Это означало, что у него нет товаров, которые необходимо в письменном виде декларировать и налоговать.
В результате аферы на территорию Украины попали:
- свыше 2000 мобильных;
- более 200 ноутбуков;
- часы;
- наушники;
- планшеты.
Мужчине уже сообщили о подозрении.
Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал даты, когда украинская армия начнет побеждать.
Также сообщалось, сбылись пророческие слова Новодворской о жителях Донбасса.
Кроме того, Politeka.net писала, что Нострадамус оставил тревожное предсказания на 2022 год.