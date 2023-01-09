После того, как на пресс-офицера обратили внимание, она закрыла профиль в Facebook и tiktok, но остались скриншоты.

Девушка отдыхала и хвасталась роскошной жизнью. В частности, Иванна показывала красивые фотографии из Парижа на фоне Эйфелевой башни, а также кадры из различных дорогих курортов.

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"Народ возмутился, потому что в Украине идет широкомасштабная война", — написал журналист и блоггер Константин Андриюк в Facebook.

Ранее сообщалось, что муж сговорился с представителями Закарпатской таможни и незаконно ввез технику известной марки.

Следствие установило, что группа людей разработала план, как обогатиться на "незаконной" технике. Организатор схемы привлек к реализации своего плана подельников на территории соседней страны.

Именно они предоставили документы, необходимые, чтобы ввезти на территорию Украины товары из другого государства. В частности, речь идет о транспортных накладных, счетах, документах таможенной гарантии.

В Украине мужчина сговорился с представителями Закарпатской таможни. Благодаря этому, пересекая границу, он выбрал полосу "зеленый коридор". Это означало, что у него нет товаров, которые необходимо в письменном виде декларировать и налоговать.

таможня

В результате аферы на территорию Украины попали:

  • свыше 2000 мобильных;
  • более 200 ноутбуков;
  • часы;
  • наушники;
  • планшеты.

Мужчине уже сообщили о подозрении.

Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал даты, когда украинская армия начнет побеждать.

Также сообщалось, сбылись пророческие слова Новодворской о жителях Донбасса.

Кроме того, Politeka.net писала, что Нострадамус оставил тревожное предсказания на 2022 год.