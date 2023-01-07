Российский пропагандист Никита Михалков уже в ранимации, до встречи с Кобзоном совсем чуть-чуть.

Об сообщила в своем Telegram-канале актриса Яна Поплавская.

«Никита Сергеевич в реанимации, состояние по-прежнему тяжелое», — написала она.

Отметим, что накануне Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 119 российских публичных лиц, среди которых подавляющее большинство граждан России и трое - Украины.

Среди лиц, попавших под санкции, в частности:

певица и актриса Ирина Аллегрова, певец Роман Архипов, певец Дмитрий Билан, рок-музыкант Сергей Бобунец, телеведущая Дана Борисова, певец Александр Буйнов, певица Виктория Дайнеко, музыкант Валерий Дидюля, певица Лариса Долина, певец Валерий Кипелов, певец Филипп Киркоров, оперная певица Анна Нетребко, режиссер Никита Михалков, артист Евгений Петросян, певец Владимир Пресняков, певец Стас Пьеха, певица Пелагея Телегина, пропагандистка Маргарита Симоньян, певица Любовь Успенская, певец Михаил Шуфутинский, певица Анита Цой, телеведущий Леонид Якубович и другие.

Среди лиц, попавших под санкции, есть также трое граждан Украины: гражданка Украины телеведущая Жанна Бадоева, гражданка России, Украины и Израиля певица Лолита Милявская, гражданин Украины футболист Анатолий Тимощук.

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