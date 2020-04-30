Известный режиссер«путинолюб» Никита Михалков подверг острой критике российское телевидение

Его до глубин души возмутили российские ток-шоу и постановочные кадры с показательными скандалами и полосканием «грязного белья». Об этом он заявил в авторской программе на своем YouTube-канале «Бесогон» (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Михалков считает такое поведение на глазах у всей страны позорным, унижающим честь и достоинство человека и прививающим зрителю искаженное восприятие жизненных ценностей, пропаганда буквально уничтожает все человеческое.

«Где произошел этот сбой матрицы? В чем он заключается? Это непосредственно связанно с огромной потерей, которую мы испытываем в нашей стране. Исчезает одно из самых главных качеств человека — сострадание, жалость. Причем исчезает и то, на чем это держится – искренность» — отмечает кинорежиссер.

Его возмущает тот факт, что росТВ приучает зрителя к вещам, которые во все времена считались позором, – нелицеприятные поступки, предательство, ложь, — превращая в безучастного и хладнокровного наблюдателя, смакующего чужие беды.

«Мы теряем возможность ужасаться мерзким поступкам людей! У нас появляется желание смаковать чужую грязь, чужую подлость, непорядочность. И мы становимся теплохладными наблюдателями чужого горя, бесконечной лжи, скандалов, предательства и мерзости. Мы питаемся этим. И, что самое страшно, для нас это стало привычным!» — ужасается режиссер.

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