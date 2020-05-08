Актер никогда не скрывал своей ненависти ко всему украинскому

Российский режиссер Никита Михалков высказался о конфликте между Украиной и Россией, а также обвинил нашу страну во всех грехах

По его мнению, украинцы больше никогда не захотят стать "братским народом" с россиянами, что является прямой угрозой "русскому миру".

Такое мнение он высказал журналистам издания Дождь.

"Нам всегда казалось, что это само собой рассосется. Казалось, Украина – ну куда они денутся? А они работали – в Украине воспитывалось поколение людей, которые уже никогда не вернутся в братство со славянским русским народом", – заверил он.



Кроме того, он обвинил Украину в расколе православия. А также он заявил, что именно в Украине уничтожают "русский мир", который якобы веками там существовал.

"Суровое время, связанное с самим существованием русского мира. Ему угрожает самое страшное, как бы сказал Бжезинский, — коммунизм разрушен, осталось разрушить православие. Вот сейчас этим занимаются все последователи Збигнева. Это все вместе собрано — и фейки, и Скрипали, и бук, и Олимпийские игры", - сказал Михалков.

Также ранее сообщалось, что Никита Михалков подверг острой критике российское телевидение.

Его до глубин души возмутили российские ток-шоу и постановочные кадры с показательными скандалами и полосканием "грязного белья".

Михалков считает такое поведение на глазах у всей страны позорным, унижающим честь и достоинство человека и прививающим зрителю искаженное восприятие жизненных ценностей, пропаганда буквально уничтожает все человеческое.

Напомним, скандальный Михалков упрекнул "неблагодарных" украинцев.

Как сообщала Politeka, очумевший Михалков собрался силой "вернуть украинцев", безумие на пределе.

Также Politeka писала, что скандальный Михалков "предрек" Украине пугающее будущее.