Любимец Путина рассказал, как по его мнению, можно вернуть Украину

Скандальный российский режиссер Никита Михалков, которому запретили въезд в нашу страну, рассказал, почему Россия потеряла Украину и как ее можно вернуть

«Мы потеряли Украину именно потому, что ничем не занимались. Шел газ, есть телки, есть горилка, и куда они, хохлы, денутся? А 20 лет с этими детьми работали. Выросли два поколения, которые никогда не придут к России. Никогда! Только через кровь. У них уже вбито это в матрицу», — сказал Михалков в эфире программы российского телевидения.

Он отметил, что не хотел бы, чтобы это оказалось правдой, однако изменить сознание людей, воспитанных в ненависти к России, по-другому невозможно.

«Я боюсь это говорить и не хотел бы, чтобы это было. Но изменить самосознание тех людей, которые воспитаны за эти годы и которые воспевают и устраивают выходные в день рождения Бандеры, изменить их мироощущение и сознание, к сожалению, можно только через силу. Какая это сила — война, кровь, не знаю. Но для меня очевидно, что разговоры с ними, дескать, мы братья, уже не работают», — считает Никита Михалков.

Кроме того, мы писали, что скандальный Михалков сравнил Украину с фашистской Германией и предрек ей печальное будущее.

Об этом он заявил в интервью российской радиостанции.

"Представьте себе Германию, 39 год. Человеку запрещают из Советского Союза въезд в Германию. Как он должен к этому относиться?.. Можно предположить, что это тот режим, который был в Германии в 1939 году", - считает Михалков.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин оконфузился с нелепым указом во время карантина. Пафосную публикацию в своем микроблоге Twitter сделал российский пропагадист Дмитрий Смирнов.

"Вирус вирусом, а армия по расписанию: Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля", - написал он в микроблоге.

Россияне гневно отреагировали на нелепый указ президента РФ и отметили с сарказмом, что сейчас "самое подходящее время, чтобы толпиться в военкоматах".

"Ну чтож, пошел вирус в армию, молодняк крепкий,переживет, а полканы и генералы вряд ли", "Даааа, самое время в военкомате толкаться", "Сыновья Ротенбергов, Сечиных, Грефов... В первых рядах надеемся", - возмущались они под публикацией.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.