Экс-президент США Барак Обама высказался о Российской Федерации

Словам бывшего американского лидера передает ТАСС.



"Россия больше не является сверхдержавой", - отметил 44-й президент Штатов в контексте ядерной мощи.

По его словам, во время его президентства РФ не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяли Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире.

"Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений", - отметил Обама.



Ранее мы сообщали, что Китай вытесняет Россию с рынка энергоресурсов и меняет расстановку сил в Средней и Центральной Азии.

Как известно, российские компании занимались реэкспортом, покупая газ в Узбекистане и переправляя его в Китай. Но теперь Китай сам вместо "Газпрома" и "Лукойла" будет покупать газ в Узбекистане, экономика России после такого удара может не оправиться, ведь убытки будут исчисляться миллионами.

Ко всему прочему Китай планирует нарастить мощности добычи газа.

Также мы сообщали, что Борис Гребенщиков считает нынешнюю политическую ситуацию в России гораздо хуже, чем была в годы СССР.

"Что значит - возвращаемся к Советскому Союзу? Мы вернулись значительно глубже и хуже. Такой дурости, как сейчас, не было даже при самых больших советских идиотах. Мы достигли дна и стремительно движемся дальше", - заявил артист в одном из интервью.

Напомним, оккупанты решили погрузить крымчан в "спецпоезд" из РФ, кадры безумия.

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.