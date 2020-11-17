Экс-президент США Барак Обама высказался о Российской Федерации
Словам бывшего американского лидера передает ТАСС.
"Россия больше не является сверхдержавой", - отметил 44-й президент Штатов в контексте ядерной мощи.
По его словам, во время его президентства РФ не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяли Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире.
"Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений", - отметил Обама.
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