Пьяные разборки между боевиками на Донбассе закончились жертвами

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер под ником Necro Mancer.

По его информации, Евгений Бельков с позывным «Белый» умер в больнице после того, как был ранен сослуживцем «Мамонтом» в поселке Григоровка Тельмановского района.

Как гласит информация в паблике «Донецкий Чебуратор», скрин которой блогер прикрепил тут же, между боевиками из первого батальона девятого полка возникла ссора во время распития спиртного. Во время пьяных разборок «мамонт» ранил Белькова, после чего загремел в военную комендатуру, а его собутыльник – в больницу, где и скончался от полученного ранения.

О боевике известно, что он родился 17 октября 1978 года в Донецке.

Ранее мы писали о том, что на Донбассе погиб один из командиров «ДНР», который был в базе «Миротворца», – командир стрелкового батальона российско-оккупационных войск с позывным "Марик".

Известно, что боевик 1987 года рождения и принимал участие в боевых действиях против ВСУ с начала российской агрессии - с мая 2014 года. Начинал свою «карьеру» оккупант как «рядовой боец».

На сайте «Миротворец» есть данные погибшего боевика. Отмечается, что он служил в батальоне оккупантов «Восток», а в 2015 году получил «медаль ДНР».

Об обстоятельствах гибели участника незаконных вооруженных формирований не сообщается.

Напомним, Ходаковский заговорил о возвращении "Л/ДНР" в состав Украины и о выселении части украинцев к Польше.

Как сообщала Politeka, боевики передумали отдавать жизнь за "независимый" Донбасс.

Также Politeka писала, что в "ДНР" начался массовый отток кадров, оккупанты в панике.