Следом за Нагорным Карабахом Россия "сольет" и Крым и полуостров вернется в Украину
Такое мнение озвучил в своем блоге на Facebook российский пропагандист Александр Горный, который активно поддерживал оккупацию украинских территорий.
Он уточнил, что такие мысли озвучивают в оккупированном Крыму все чаще.
Горный также обвинил РФ в предательстве армян, которые сегодня вынуждены бежать из Карабаха.
"Армян сдали, и Крым сдадут. Можно валить, конечно, на премьер-министра Армении Пашиняна… Но Россия не ввела миротворцев сразу и не предотвратила убийство тысяч солдат и мирных граждан", - написал российский блогер.
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Он допускает возможность того, что и Крым Россия спокойно променяет на какую-то выгоду для себя.
"В Кремле может что-то или у кого-то в голове развернуться и там начнут торг в угоду баблу или каким либо геополитическим интересам одной из башен Кремля. Конституцию можно будет быстро поменять или изменить, опыт уже есть", - написал Горный.
Он констатировал, что после Карабаха Россия перестала быть надежным партнером для своих союзников, а появление турецких войск у российских границ стало серьезным ударом по ее имиджу и безопасности.
"Кремлевские пропагандисты начали упорно отрабатывать версию геополитической победы... но без толку! Большинство моих знакомых... однозначно говорят - это полный провал", - написал Горный.
Напомним, экс-боевик "ДНР" отправил подкрепление в Нагорный Карабах.
Как сообщала Politeka, путинский пропагандист попал под обстрел в Карабахе во время съемок лживого сюжета.
Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.