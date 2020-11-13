И как до такого раньше не додумались?..

В «Роскосмосе» наконец перешли к решительным действиям

Правда, речь идет не о прорыве в освоении космоса, а о намерении присвоит коронную фразу первого человека, побывавшего на орбите, Юрия Гагарина «Поехали!», зарегистрировав ее как торговую марку, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Кроме «Поехали!», у Рогозина планируют зарегистрировать «иные исторические обозначения», чтобы «оградить себя от недобросовестной конкуренции».

В Роспатенте, куда была подана заявка, отметили что ее номер 2020700144, и подана она госкорпорацией «Роскосмос» в отношении «широкого перечня товаров и услуг».

Сюда входит 42 позиции, среди которых парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкоголь.

Эта новость вызвала шквал обсуждений в соцсетях после того, как была опубликована в популярных пабликах.

«Рогозину следует крепко задуматься над тем, чтобы под тем же брендом выпускать еще шифер и кукушек», – пошутили в блоге «Усы Пескова».

Не оставил ее без внимания и «Лентач».

Россияне высмеяли «прорыв» Рогозина, резонно отметив, что на большее пока что у госкорпорации, которая тянет из бюджета колоссальные средства, фантазии не хватило.

«А вообще, это классика - когда ничего не получается по основному профилю деятельности, начинают всякой фигнёй смежной заниматься», «Я бы выпускал на их месте под брендом "ПРИЕХАЛИ", «Есть идея по названию аромата: "Скафандр Валентины"», «Видать, совсем печально у нас в космической отрасли», «У Рогозина новый руководитель по развитию бизнеса? Ему никто не сказал, что дыру от отмены запусков духами не закроешь?», «Судя по результатам запуска ракет, бренд "Приплыли" тоже сгодится», «В комплекте будут идти кассета с песнями Рогозина, молитвенник в дорогу и матрёшка Эх, Валя», «Это значит, что Роскосмосу пришел ППЦ!», «Вот и все достижения Рососмоса», «Готовятся вообще завязать с запусками», – иронизируют пользователи.

Несколькими днями ранее дочь Юрия Гагарина Галина подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака «Юрий Гагарин», который запрещено будет без ведома владелицы использовать кому-либо на изделиях из драгоценных металлов и сплавов, ювелирных украшениях, монетах, часах и многих других товарах.

Напомним, Рогозин нашел способ "одолеть" Маска, у россиян истерика.

Как сообщала Politeka, главный космонавт России оконфузился заявлением о приватизации Луны.

Также Politeka писала, что главный космонавт Путина внезапно заговорил на украинском языке.