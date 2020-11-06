Пока россияне еле сводят концы с концами, аппетиты «Роскосмоса» растут со скоростью света

В этот раз госкорпорация запросила у правительства РФ полтора триллиона рублей на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера», передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Эта система должна стать российским ответом американской спутниковой системе Starlink от Илона Маска и британо-индийской OneWeb.

Как отмечает российская пресса, запрашиваемая «Роскосмосом» сумма превышает размер стоимости всей Федеральной космической программы РФ на десятилетний период с 2016 по 2025 год. Для сравнения, бюджет Пермской области составляет 153 млрд рублей.

В сети уже высмеяли попытки Рогозина хоть как-то обойти Маска.

«Илону Маску только не рассказывайте. "Роскосмос" запросил у правительства 1,5 трлн рублей на создание российского ответа Starlink», – написал блогер Մιtαuskαs.

«Будут сбивать спутники Маска?», «Миллиард роутеров! Можно плотненько всю территорию застлать», «Неужели Рогозин что-то знает о текущем здоровье Путина? Как в восточных сказках: или эмир, или осел», «Мне кажется, ещё пару лет назад обещали «Сферу», но Роскосмос так и не запустил НИ ОДНОГО спутника. Тем временем SpaceX запустила всего 893 спутника Starlink. Опять «происки Запада»?», – иронизируют пользователи.

Ранее Рогозин заявил, что в России хватает своих «илонов масков», а также заговорил о намерении сделать аналог корабля Dragon Crew. Правда, все планы главного космонавта России, как правило, становятся объектом насмешек.

Напомним, главный космонавт России оконфузился заявлением о приватизации Луны.

Как сообщала Politeka, путинская армия осталась без мощнейшего оружия.

Также Politeka писала, что главный космонавт Путина внезапно заговорил на украинском языке.