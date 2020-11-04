Похоже, догнать и перегнать Илона Маска стало навязчивой идеей главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина

Так, в одном из последних интервью чиновник на многомиллионной зарплате заявил, что Россия тоже не бедна гениями.

«У нас среди молодежи, молодых конструкторов, инженеров есть много таких Масков. Не надо все время смотреть на Америку или на Запад и думать, что у них что-то круче», – выдал Рогозин.

Он отметил, что секрет успеха Маска не только в его таланте, но и в умении привлекать инвесторов:

«Инвестиции позволяют ему вкладывать все больше и больше в развитие новой техники. Мы очень внимательно следим за ним».

В соцсетях слова главы «Роскосмоса» уже подняли на смех.

«Конечно, есть. Просто инженеры NASA получают $82 тысячи в год (430 тысяч рублей в месяц), а наши инженеры - 60 тысяч в месяц. Рублей», – написали твит в «Усы Пескова».

«Конечно, есть. Вчера двоих видела, копались в помойке. Один другому сказал: «Доброе утро, коллега!»», «Конечно, есть умные инженера, но когда ими руководит тупое ч*о, то думается плохо», «Вот вы смеётесь, а это великая загадка. Как так получается, что инженеры и рабочие в РФ получают в 10 раз меньше, а проекты стоят в 10 раз больше?», «Да с таким рогозиным нам никакие Маски не страшны....», «Можно добавить, что Рогозин получает в два раза больше руководителя НАСА», – иронизируют в комментариях.

Тем временем в сети появился твит в Μuд Ρöuccu, где Рогозину напомнили, что случилось с доморощенным «Илоном Маском».

Бизнесмен Валерий Пшеничный, известный по прозвищу «русский Илон Маск», умер СИЗО №4 Санкт-Петербурга 5 февраля 2018 года. По информации журналистов, причиной его смерти стали нанесенные телесные повреждения. Якобы арестованного мужчину били, пытали и насиловали.

Пшеничный был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств на разработку трехмерной модели подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» для Минобороны.

Напомним, главный космонавт России оконфузился заявлением о приватизации Луны.

Как сообщала Politeka, путинская армия осталась без мощнейшего оружия.

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