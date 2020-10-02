Успехи американского инженера и бизнесмена Илона Маска не дают покоя «Роскосмосу»

В ведомстве под руководством Дмитрия Рогозина решили заткнуть гениального американца за пояс и уже анонсировали строительство многоразового транспортного космического корабля, который сможет доставлять и возвращать грузы на Международную космическую станцию (МКС) вдвое дешевле, чем это делает корабль Crew Dragon.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Соответствующий договор исполнительный директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александр Блошенков подписал 1 октября с гендиректором частной компании «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) Дмитрием Кахно.

Такое событие не осталось не замеченным в соцсетях. Так, в блоге «Усы Пескова» по этому поводу появилась ироничная запись:

«Нам кажется, мы разгадали тайный замысел Рогозина. Каждым своим действием он хочет убить двух зайцев: окончательно разорить казну и уморить со смеху Маска».

Комментарии под публикацией – соответствующие.

«Господи... Это просто любовь. Внеземная», «Откроют крупнейшее в мире предприятие по производству батутов?», «Не так давно месье Рогозин рассказывал, что один полёт не показатель, а приводнение вообще прошлый век. А теперь вот оно как, конкурента лепить, именно лепить, собрались. Владимир Владимирович! Кто-нибудь из Ваших подчиненных за свои слова отвечать будет когда-нибудь?», «А почему б Илону Маску не заказать?», «Да ладно, какие там сверхидеи, Рогозин человек простой - плохо лежит, поднимает», «- Сможет ли ракета Рогозина сесть на морскую платформу? - Сможет, только носом вперёд!», – шутят пользователи.

Ранее Рогозин заявлял о том, что Россия может реализовать собственную миссию по изучению Венеры.

Напомним, главный космонавт России оконфузился заявлением о приватизации Луны.

Как сообщала Politeka, путинская армия осталась без мощнейшего оружия.

Также Politeka писала, что главный космонавт Путина внезапно заговорил на украинском.