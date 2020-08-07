Главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину не дают покоя успехи американского инженера Илона Маска в покорении космоса

Успешное приводнение космического корабля компании SpaceX Crew Dragon в Мексиканском заливе и первый полет корабля Starship для путешествий на Луну и на Марс вызвали у Рогозина такую бурю эмоций, что он, озвучив свои мысл, сам вряд ли понял, что сказал.

«То, что появился Crew Dragon, и то, что он прошел испытания, если отбросить всю пропагандистскую шелуху, что они лидеры в мире… С чего они вообще лидеры в мире? Десять лет их на горизонте не было, а теперь летают, как мы летали. Пусть они теперь полетают так же быстро, как мы летали», – цитируют речь Рогозина в блоге «Усы Пескова» в Twitter.

"Прошло 10 лет. Рогозин: Ну и что, что Маск базу на Марсе сделал? Я это еще 20 лет назад обещал!", – говорится в подписи.

Такой набор слов, а также ничем не прикрытая зависть к успехам американцев тут же вызвали бурную ответную реакцию среди пользователей.

«РосКосмос давно уже надо было переименовать в РосКокос», «Вот же обиженка», «Эх, Рогозин... Промолчал бы - за умного бы сошёл... Похоже, он с батута упал и головой сильно ударился...», «Чесать языком – не ракеты до Марса запускать», «Рогозину нужно свой язык вместо ракетного двигателя поставить. Думаю, всех опередит в космосе... До Марса и обратно за пару минут», «Омерзительно просто читать бредни "недоглавы", который собственно ничего не делает. Для Рогозина это бизнес», «На бочку с порохом посадить, пущай полетает», «Он все ещё не отошёл и обижается? Взрослый мужик, казалось», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Рогозин насмешил сеть планами по освоению Луны с китайцами.

«Недавно мы с руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь договорились, что освоение Луны и построение лунной научной базы мы, скорее всего, будем делать вдвоем – Россия и Китай», – заявил он.

Напомним, Романенко пояснил, почему Украине не видать своих илонов масков.

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