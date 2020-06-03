Американский бизнесмен и инженер Илон Маск, который недавно успешно отправил на корабле Crew Dragon астронавтов на МКС, раскритиковал технический «прогресс» РФ

По словам американца, конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев перевернулся бы в гробу, если бы узнал, что в 2020 году все еще используются космические корабли «Союз». Об этом он заявил во время интервью на сцене конференции SATELLITE 2020, передает Politeka.net.

«Давайте будем честными: почему "Союзы" все еще летают? Королев, скорее всего, сейчас в гробу переворачивается. Ее же (ракету - прим. ред) разработали в 50-ых. Если бы Королеву и остальным сказали, что «Союзы» все еще запускают в 2020 году, они бы посчитали это безумием. Но «Союзы» летают. Мы не хотели бы оказаться в подобной ситуации. Это хорошая ракета, просто настало время двигаться дальше», – сказал Маск.

Видео этой части интервью разлетелось в российском сегменте соцсетей. В частности, им поделилась в Twitter блогер pani Walewska. Публикация вызвала оживленное обсуждение.

«У нас и президент с тех пор запускается. все раскачивается и раскачивается. Выжженое поле уже вокруг, все ускоряется. Счас обнулится, и все полетит», «Ладно союзы, УАЗы еще выпускают с тех же лет, что и эти союзы, уазы, карл!», «Но с УАЗами есть существенные изменения - изменилась цветовая палитра.))) А это есть признак прогресса!», «Рогозин не одобряет эти слова. Потому что Рогозин один понимает толк в ракетах», «Да что украли, на том и летают! Спасибо фон Брауну, Царство ему небесное! Умный был штурмбанфюрер СС.... До сих пор бы палками по воронам кидали)», «Обидно за державу, которую просто разорвали на части путиноиды. Сколько же у нас украли», – пишут под публикацией.

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