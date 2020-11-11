Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, как оказалось, пишет песни

Более того, на сайте корпорации даже появился раздел «Песни о космосе», где можно послушать творения главного космонавта России, передает Politeka.net.

В соцсетях Рогозин написал о том, что показал свои песни давним знакомым, творчество которых уважает, и встретил одобрение.

«Поэтому писал и буду писать дальше», – заявил он.

Чиновник признался, что чаще всего сочиняет песни во время перелетов к космодрому «Восточный». Темы – война, Россия, часть их посвящена коллегам.

Творчество Рогозина уже стало предметом насмешек в сети.

«Новых запусков ракет не будет, потому что все деньги «Роскосмоса» потрачены на стихоплётство Рогозина!», – появился твит на странице Μuд Ρöuccu.

«РОСКОСМОС открыл на своем сайте раздел с музыкой Рогозина. - Дмитрий Олегович, а когда мы уже на Марс полетим? - Послушайте лучше музыку, которую я написал: «Земля в иллюминаторе... Земля в иллюминаторе...», – шутит Юрий Пивовар.

Комментарии под публикациями – соответствующие:

«Те были простые орбитальные, а будут еще тяжелые, лунные и марсианские», «Берегись, рутрекер...», «У вороватого режима тренд сейчас такой – в искусство полезли, с жиру самовыражаются, типа, душа есть, не только жадность к деньгам. Кто книгу написал, кто картины малюет, кто песни сочиняет. Высе*ы лживых, жадных, бессовестных – это не искусство, а самоудовлетворение эго и амбиций», «Слушать не стал, там все гопстоп и пушкин усегда живой, Хе*ня в иллюминаторе», «Рогозин обещает создать 8- ую ноту, а Илон Маск так и будет, как лох, семью нотами пользоваться».

Ранее мы писали о том, что Рогозин попросил у Путина полтора триллиона рублей на создание аналога Starlink.

Напомним, главный космонавт России оконфузился заявлением о приватизации Луны.

Как сообщала Politeka, путинская армия осталась без мощнейшего оружия.

Также Politeka писала, что главный космонавт Путина внезапно заговорил на украинском языке.