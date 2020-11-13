Несмотря на то, что власти Крым пытаются скрыть реальную картину по заражению китайским вирусом, в соцсетях проскакивают свидетельства того, как все обстоит на самом деле

Так, блогер RoksolanaToday опубликовала в Twitter снимок, сделанный в одной из аптек столицы оккупированного полуострова Симферополе.

На снимке – объявление на витрине, где перечень антибиотиков, жаропонижающих и противовирусных препаратов, которых нет в наличии. Также, если верить списку, испытывают аптеки и дефицит термометров.

«Симферополь. Населена роботами?», – говорится в подписи к публикации.

«Зато есть аскорбинка», «И русский флот», «Держаться нет больше сил...», «а камни – есть», – пишут в комментариях пользователи.

Не так давно блогер опубликовала скрин сообщения из соцсетей, где крымчанка жалуется на условия лечения и отсутствие самых необходимых препаратов в больницах оккупированного полуострова.

«Не так страшен коронавирус, как полное отсутствие медицинской помощи больным на всех стадиях причем. В госпиталях лечат исключительно кислородом, антикоагулянтов нет (а это основное в лечении), антибиотики самые дешевые и вредные. Азитромицин назначают сердечникам, и у них не выдерживает сердце. Линекс не дают. Могут просто не подойти к умирающему больному, потому что знают, что помочь не могут, просто ждут, когда задохнутся. Информация, к сожалению, из личного опыта», – рассказала Анна Тагинцева.

Несмотря на тяжелую ситуацию с эпидемией, в Крыму на Новый год ждут миллион туристов и уже бронируют для них места в отелях.

Напомним, крымчане рассказали, как люди "сгорают" от вируса из-за катастрофической медицины.

Как сообщала Politeka, оккупанты в конце октября устроили в Керчи заплыв ко Дню победы.

Также Politeka писала, что знаменитый российский боксер решил построить дом в Крыму и поплатился.