Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог и социолог Виктор Небоженко на своей страницу в Facebook.

По его словам, РФ уже открыто прешла к методу шантажа в странах СНГ.





"В Украине - это Донбасс и Крым, в Грузии - Абхазия, в Молдове - Приднестровье, в Армении и Азербайджане - это Нагорный Карабах, позволяющий влиять на поведение сразу двух стран. Теперь на очереди – Беларусь, Казахстан и Киргизия", - считает политолог.