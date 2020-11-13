Турция превратилась в одну из стран, которая может противостоять России
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог и социолог Виктор Небоженко на своей страницу в Facebook.
По его словам, РФ уже открыто прешла к методу шантажа в странах СНГ."В Украине - это Донбасс и Крым, в Грузии - Абхазия, в Молдове - Приднестровье, в Армении и Азербайджане - это Нагорный Карабах, позволяющий влиять на поведение сразу двух стран. Теперь на очереди – Беларусь, Казахстан и Киргизия", - считает политолог.
Небоженко отметил, что одной их преград являются союзники стран, на которые РФ пытается оказать влияние.
"Например, уже сейчас Турция не боится России в Сирии, Ливии, Ираке, Армении, Азербайджане и Украине. Более того, она не только успешно наращивает военно-политическое сотрудничество с Украиной, но, как и Россия, претендует на Крым в качестве миротворческой силы для защиты крымского-татарского населения от репрессий Кремля", - отметил политолог.
Таким образом, кроме США, у РФ появился еще один противник в виде Турции.
"Всего три года назад все началось с Идлиба в Сирии, а сегодня Турция уже достигла Каспийского моря. В то время как Россия, в своем проекте расширения «русского мира», надолго застряла в войне с Украиной (на Донбассе - ред), а другие страны, каждый по своему, пытаются вырваться из железных объятий Кремля", - подытожил эксперт.
Напомним, Армения осталась без высших чинов после удара Азербайджана.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Пузатая красотка Робертс в коротком топе произвела фурор в сети: «Беременность ей к лицу»
Громкое разоблачение в "Холостячке", кто врал Мишиной с первой встречи: "Будешь иметь дело с моими юристами!"
Шальная Орбакайте забыла о стыде и выставила бюст в декольте до пупка: "Очаровашка"
Бесстыжая Анджелина Джоли сняла всю одежду, едва прикрывшись шелковой простыней: «Идеальная»
Как сообщала Politeka, Россия обманула Азербайджан, в Госдуме сделали омерзительное признание.
Также Politeka писала, что армянский военный выругался на российских "миротворцев".