Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил блогер и ветеран АТО Алексей Петров сообщил на своей страничке в Facebook.
По его словам, РФ, вмешавшись в Карабахский конфликт "обосралась по самую верхушку Кремля".
"Сначала бросила своего союзника (да сынок, россия тебя всегда бросит) и лишь когда Баку готов был вогнать последний снаряд в оборону Армении, тут как тут нарисовался «старший брат». Мирный план они принесли. Угу... Мир и Россия, это как обезьяна и граната", - считает Петров.
"Атакующие действия Азербайджана, это хороший урок нашим слугам недоделанным. Лишь когда ты демонстрируешь силу и решимость драться за свою землю, тебя даже облезлый медведь уважать будет. Привычно, но очень фальшиво хмуря брови он уже не в состоянии диктовать тебе условия или ставить ультиматумы. Вчерашний грозный медведь внезапно начинает принимать твои требования", - уверен блогер.
Напомним, главы Армении, Азербайджана и России подписали трёхстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Также мы сообщали, что российский военный эксперт Эль Мурид выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин допустил ошибку отправив миротворцев в Карабах.
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Эксперт уверен, что таким образом глава РФ обрушил позиции России в этом регионе глубоко в 19 век .
Напомним, Россия бросила армянских солдат на "съеденье" Азербайджану.
Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".
Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.