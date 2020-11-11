Украина должна последовать примеру Азербайджана



Как передает



По его словам, РФ, вмешавшись в Карабахский конфликт "обосралась по самую верхушку Кремля".



"Сначала бросила своего союзника (да сынок, россия тебя всегда бросит) и лишь когда Баку готов был вогнать последний снаряд в оборону Армении, тут как тут нарисовался «старший брат». Мирный план они принесли. Угу... Мир и Россия, это как обезьяна и граната", - считает Петров. Как передает Politeka.net , такое мнение озвучил блогер и ветеран АТО Алексей Петров сообщил на своей страничке в Facebook.По его словам, РФ, вмешавшись в Карабахский конфликт "обосралась по самую верхушку Кремля"."Сначала бросила своего союзника (да сынок, россия тебя всегда бросит) и лишь когда Баку готов был вогнать последний снаряд в оборону Армении, тут как тут нарисовался «старший брат». Мирный план они принесли. Угу... Мир и Россия, это как обезьяна и граната", - считает Петров.

По его словам, в сложившейся ситуации Украине стоит брать пример с Азербайджана.



"Атакующие действия Азербайджана, это хороший урок нашим слугам недоделанным. Лишь когда ты демонстрируешь силу и решимость драться за свою землю, тебя даже облезлый медведь уважать будет. Привычно, но очень фальшиво хмуря брови он уже не в состоянии диктовать тебе условия или ставить ультиматумы. Вчерашний грозный медведь внезапно начинает принимать твои требования", - уверен блогер.

Также он отметил, что в переговорах с РФ не стоит искать мирных путей.