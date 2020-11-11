Украина должна последовать примеру Азербайджана

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил блогер и ветеран АТО Алексей Петров сообщил на своей страничке в Facebook.

По его словам, РФ, вмешавшись в Карабахский конфликт "обосралась по самую верхушку Кремля".

"Сначала бросила своего союзника (да сынок, россия тебя всегда бросит) и лишь когда Баку готов был вогнать последний снаряд в оборону Армении, тут как тут нарисовался «старший брат». Мирный план они принесли. Угу... Мир и Россия, это как обезьяна и граната", - считает Петров.

По его словам, в сложившейся ситуации Украине стоит брать пример с Азербайджана.

"Атакующие действия Азербайджана, это хороший урок нашим слугам недоделанным. Лишь когда ты демонстрируешь силу и решимость драться за свою землю, тебя даже облезлый медведь уважать будет. Привычно, но очень фальшиво хмуря брови он уже не в состоянии диктовать тебе условия или ставить ультиматумы. Вчерашний грозный медведь внезапно начинает принимать твои требования", - уверен блогер.
Также он отметил, что в переговорах с РФ не стоит искать мирных путей.
"До этого Хорватия, а сейчас Азербайджан продемонстрировали всему миру, что такое воля к победе, а не к поиску мира в глазах оккупанта", - подытожил Петров.

Напомним, главы Армении, Азербайджана и России подписали трёхстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Также мы сообщали, что российский военный эксперт Эль Мурид выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин допустил ошибку отправив миротворцев в Карабах.

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Эксперт уверен, что таким образом глава РФ обрушил позиции России в этом регионе глубоко в 19 век .

Напомним, Россия бросила армянских солдат на "съеденье" Азербайджану.

Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.