«Я всегда скептически отношусь к российским «миротворцам». Такого понятия вообще не существует. Они скорее оккупанты, которые когда-то пришли в Приднестровье, на Кавказ, в Южную Осетию», - отметил Ходжес на Львовском форуме по вопросам безопасности, передает "Укринформ".
Напомним, главы Армении, Азербайджана и России подписали трёхстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Согласно одному из пунктов договоренностей, на территорию Карабаха отправлены российские миротворцы, которые будут находиться там на протяжении пяти лет.
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Также мы сообщали, что российский военный эксперт Эль Мурид выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин допустил ошибку отправив миротворцев в Карабах.
Эксперт уверен, что таким образом глава РФ обрушил позиции России в этом регионе глубоко в 19 век .
Напомним, Россия бросила армянских солдат на "съеденье" Азербайджану.
Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".
Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.