Генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке Бен Ходжес высказался о введении российских миротворцев в Нагорный Карабах

По его словам, в истории были прецеденты, когда российским миротворческий контингент способствовал не прекращению, а усугублению конфликта.

«Я всегда скептически отношусь к российским «миротворцам». Такого понятия вообще не существует. Они скорее оккупанты, которые когда-то пришли в Приднестровье, на Кавказ, в Южную Осетию», - отметил Ходжес на Львовском форуме по вопросам безопасности, передает "Укринформ".

Напомним, главы Армении, Азербайджана и России подписали трёхстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Согласно одному из пунктов договоренностей, на территорию Карабаха отправлены российские миротворцы, которые будут находиться там на протяжении пяти лет.



Также мы сообщали, что российский военный эксперт Эль Мурид выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин допустил ошибку отправив миротворцев в Карабах.

Эксперт уверен, что таким образом глава РФ обрушил позиции России в этом регионе глубоко в 19 век .

Напомним, Россия бросила армянских солдат на "съеденье" Азербайджану.

Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.