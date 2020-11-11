Генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке Бен Ходжес высказался о введении российских миротворцев в Нагорный Карабах
По его словам, в истории были прецеденты, когда российским миротворческий контингент способствовал не прекращению, а усугублению конфликта.

«Я всегда скептически отношусь к российским «миротворцам». Такого понятия вообще не существует. Они скорее оккупанты, которые когда-то пришли в Приднестровье, на Кавказ, в Южную Осетию», - отметил Ходжес на Львовском форуме по вопросам безопасности, передает "Укринформ".

Напомним, главы Армении, Азербайджана и России подписали трёхстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Согласно одному из пунктов договоренностей, на территорию Карабаха отправлены российские миротворцы, которые будут находиться там на протяжении пяти лет.

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Также мы сообщали, что российский военный эксперт Эль Мурид выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин допустил ошибку отправив миротворцев в Карабах.

Эксперт уверен, что таким образом глава РФ обрушил позиции России в этом регионе глубоко в 19 век .

Напомним, Россия бросила армянских солдат на "съеденье" Азербайджану.

Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.