В Азербайджане стали появляться вопросы к президенту Ильхаму Алиеву после прекращения войны в Карабахе

Заключенное минувшей ночью перемирие по Карабаху породило массу вопросов, ответы на которые пока неясны, пишет Диалог.

В частности, журналист Рауф Насиров озвучил некоторые из них, попросив объяснить моменты, не позволяющие, вернее, мешающие, разделить всеобщую радость.

"В момент, когда полная победа над врагом была совсем близко, мы подписали соглашение, согласно которому на территорию Азербайджана войдет миротворческий контингент войск России? Пусть сроком на 5 лет, но они будут на территории моей страны, откуда мы с таким трудом в начале 90-х выгнали и вывели российские войска? Мы за это отдали тысячу жизней? Объясните мне, если я чего-то недопонял", - спрашивает Насиров.

Он также отметил, что странно подписывать соглашение в момент, когда уже брали Ханкянди и враг длинной колонной покидал город, когда уже контроль над трассой Лачин - Шуша был у Азербайджана.



"В момент, когда мы раз и навсегда могли решить карабахский вопрос, мы оставляем его в неразрешенном состоянии? То есть мы передаём проблему присутствия коварного врага в Карабахе нашим детям? Нам не хватит этих шехидов? А почему мы согласились на ввод российских войск, если мы были в шаге от полной победы?", - удивляется Рауф Насиров.

Украинский блогер Роман Шрайк в своем телеграм-канале также подводит итоги капитуляции Еревана. Азербайджан получает свои территории, но не полностью - часть из них будут контролировать российские войска: кроме контроля части Карабаха, Кремль получает возможность избавиться от Пашиняна.

Накануне недовольные армяне уже потребовали от Пашиняна уйти в отставку. В стране назревает крупный политический кризис. В свою очередь, Турция тоже в плюсе и увеличивает влияние в регионе.

Напомним, Армения осталась без высших чинов после удара Азербайджана.

Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.