После капитуляции Армении в Нагорном Карабахе позиция страны в ООН по поводу Крыма останется неизменной, или же вообще изменится в пользу РФ

Как передает Politeka, такое мнение высказал журналист Юрий Панченко в материал "Европейской правды".

Он подчеркнул, что сейчас рано говорить с уверенностью, кто станет новым главой армянского правительства в случае отставки Пашиняна, однако есть вероятность, что это будет пророссийский политик.

"А пророссийских политиков в Армении хватает. Это, например, лидер уже упомянутой "Процветающей Армении" Гагик Царукян – политик и бизнесмен, имеющий тесные бизнес-контакты с РФ и отстаивающий углубление связей с Россией", - говорится в материале.

Сейчас Армению ждут непростые политические процессы, и в случае прихода к власти Царукяна якобы "пророссийский" Пашинян имеет все шансы остаться в памяти украинцев как "очень прозападный политик".

"А голосование в ООН, где Армения до сих пор "удерживалась" в отношении Крыма, в худшем случае может измениться на признание аннексии. Тем более, что по итогам последних месяцев у Армении обида на Украину, к сожалению, стала очень популярной – якобы из-за "поддержки Киевом Азербайджана". Что, к слову, не всегда соответствовало реальности – но активно раскручивалось в местных медиа. Похоже – не без поддержки нашего северо-восточного соседа", - подчеркнул журналист.

Напомним, Армения осталась без высших чинов после удара Азербайджана.

Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.