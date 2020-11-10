Журналист Роман Цимбалюк выразил уверенность в том, что РФ возьмется за Украину после Армении



Как передает Politeka.net, такое мнение он озвучил в своем Telegram-канале.



"Ну что Сарик, чей Нагорный Карабах? Зря в Армении диппредставительства Украины борщом обливали. Теперь на первое, второе и третье у вас в меню щи. Каждый день!", - считает Цимбалюк.

В то же время журналист уверен, что РФ после Армении возьмется Украину.



"Я не радуюсь, потому что подчинив Армению, мишка (Россия - ред.) займётся решением украинского вопроса", - уверен Цимбалюк.

Напомним, летом 2020 протестующие облили борщом посольство Украины в столице Армении, выражая возмущение в связи с заявлением украинского МИД относительно конфликта с Азербайджаном.

Напомним, ночью, 10 ноября, по видеосвязи главы государств подписали трёхстороннее соглашение между Арменией, Азербайджаном и Россией о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

После появления информации о мирном соглашении в центре Еревана собрались сотни протестующих, несогласные с решением властей. Протесты продолжались всю ночь.



Напомним, Россия бросила армянских солдат на "съеденье" Азербайджану.

Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.



